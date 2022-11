V Novem mestu moški poskušal ubiti partnerko

V sredo, okoli 20.30, so novomeške policiste obvestili, da je v stanovanjski hiši v Novem mestu moški poskušal ubiti zakonsko partnerko. Na kraj so takoj prišli policisti in reševalci, ki so hudo poškodovano žensko oskrbeli in odpeljali v bolnišnico. Policisti so sporočili, da osumljenca ob prihodu policistov ni bilo na kraju dogodka, zato so takoj začeli z iskanjem.

Že čez nekaj minut pa se je 45-letni osumljenec sam oglasil na policijski postaji, policisti so mu odvzeli prostost, poklicali pa so tudi reševalce, ki so mu oskrbeli lažje poškodbe.

Novomeški kriminalisti nadaljujejo z intenzivno preiskavo in ugotavljanjem vseh okoliščin, so sporočili s PU Novo mesto in dodali, da bodo po zaključeni preiskavi osumljenca s kazensko ovadbo privedli k preiskovalnemu sodniku.