V Novem mestu trčila štiri vozila, poškodovanih več oseb

V sredo ob 20.13 so na Levičnikovi cesti v Novem mestu trčila štiri osebna vozila, pri čemer se je poškodovalo več oseb.

Po podatkih Uprave RS za zaščito in reševanje so jih reševalci nujne medicinske pomoči oskrbeli na kraju, štiri poškodovane osebe pa prepeljali na zdravljenje v Splošno bolnišnico Novo mesto.

Gasilci GRC Novo mesto so poškodovanim nudili prvo pomoč ter reševalcem pomagali pri prenosu poškodovane osebe do reševalnega vozila. Ena oseba je bila ukleščena v vozilu, zato so jo gasilci s tehničnim posegom rešili.

Zavarovali so kraj dogodka, odklopili akumulatorje na vozilih, nevtralizirali razlite motorne tekočine in razsvetljevali kraj dogodka.

Regionalna cesta je bila na tem odseku več ur zaprta.