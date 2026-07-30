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Črna kronika

V Novem mestu trčila štiri vozila, poškodovanih več oseb

Novo mesto, 30. 07. 2026 06.11 pred 1 uro 1 min branja 0

Avtor:
U.Z.
Prometna nesreča

Na Levičnikovi cesti v Novem mestu so trčila štiri osebna vozila, pri čemer se je poškodovalo več oseb. Ena od njih je bila ukleščena v vozilu, zato so jo morali reševati gasilci. Reševalci so poškodovane oskrbeli na kraju, štiri pa so prepeljali na zdravljenje v novomeško bolnišnico. Regionalna cesta je bila na tem odseku več ur zaprta.

V sredo ob 20.13 so na Levičnikovi cesti v Novem mestu trčila štiri osebna vozila, pri čemer se je poškodovalo več oseb.

Po podatkih Uprave RS za zaščito in reševanje so jih reševalci nujne medicinske pomoči oskrbeli na kraju, štiri poškodovane osebe pa prepeljali na zdravljenje v Splošno bolnišnico Novo mesto.

Gasilci GRC Novo mesto so poškodovanim nudili prvo pomoč ter reševalcem pomagali pri prenosu poškodovane osebe do reševalnega vozila. Ena oseba je bila ukleščena v vozilu, zato so jo gasilci s tehničnim posegom rešili.

Zavarovali so kraj dogodka, odklopili akumulatorje na vozilih, nevtralizirali razlite motorne tekočine in razsvetljevali kraj dogodka.

Regionalna cesta je bila na tem odseku več ur zaprta.

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