Danes okrog 5.30 zjutraj sta na Andrijaničevi cesti v Novem mestu trčili osebno in policijsko vozilo. Gasilci GRC Novo mesto so pomagali reševalcem Nujne medicinske pomoči (NMP) pri oskrbi in prenosu poškodovanih oseb ter Policiji. Zavarovali so tudi kraj nesreče, odklopili akumulatorja in z vpojnimi sredstvi posuli po vozišču razlite motorne tekočine, so sporočili iz Uprave RS za zaščito in reševanje.

Reševalci NMP so na kraju oskrbeli štiri poškodovane osebe in jih nato prepeljali v nadaljnjo oskrbo v Splošno bolnišnico Novo mesto, še poročajo iz uprave za zaščito in reševanje.

Kaj točno se je zgodilo, smo vprašali tudi pristojne na Policijski upravi Novo mesto, a nam zdaj informacij še ne morajo podati, saj še preiskujejo primer.