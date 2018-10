V Novem mestu v le nekaj urah ustavili sedem alkoholiziranih voznikov

Policisti Postaje prometne policije Novo mesto so v soboto zvečer na območju Novega mesta preverjali psihofizično stanje voznikov motornih vozil. V le nekaj urah so ustavili sedem voznikov, ki so imeli v litru izdihanega zraka med 0,41 in 0,98 miligrama alkohola, med njimi pet več kot 0,50 miligrama alkohola.

Vsem so odvzeli vozniško dovoljenje, jim prepovedali nadaljnjo vožnjo, jim zaradi kršitev izdali plačilne naloge in na sodišče naslovili obdolžilne predloge, so sporočili s PU Novo mesto.

Trčil v oporni zid in zaspal v vozilu

V nedeljo nekaj pred 7. uro so bili črnomaljski policisti obveščeni, da je v okolici Črnomlja voznik osebnega avtomobila trčil v oporni zid, po trčenju pa naj bi v vozilu sredi ceste zaspal.

Opravili so ogled in ugotovili, da je 35-letni voznik zaradi vožnje preblizu levemu robu vozišča izgubil oblast nad vozilom, zapeljal s ceste in trčil v oporni zid ob stanovanjski hiši. Zapeljal je vzvratno in trčil še v sosednji objekt, potem pa z vozilom obstal na cesti.

35-letni voznik je imel v litru izdihanega zraka 0,98 miligrama alkohola. Odvzeli so mu vozniško dovoljenje, prepovedali nadaljnjo vožnjo, izdali plačilni nalog in o kršitvah z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče.