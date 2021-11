V hudi nesreči v Novem mestu umrl 50-letni voznik

Alenka Drenik s Policijske uprave Novo mesto je sporočila, da se je nekaj pred 1. uro zjutraj na Belokranjski cesti v Novem mestu zgodila prometna nesreča, v kateri je umrl voznik osebnega avtomobila. Policisti so opravili ogled in ugotovili, da je 50-letnik vozil iz smeri Novega mesta proti Metliki, ko je v ovinku na Belokranjski cesti zaradi neprilagojene hitrosti izgubil oblast nad vozilom, čez nasprotnosmerno vozišče zapeljal s ceste ter trčil v parkirano tovorno vozilo in drevo. Voznik je zaradi hudih poškodb umrl na kraju nesreče.

"Letos je na cestah na območju Policijske uprave Novo mesto v prometnih nesrečah umrlo devet ljudi (pet voznikov osebnih avtomobilov, potnica v vozilu, motorist, voznik mopeda in kolesar). Največ nesreč se je zgodilo zaradi nepravilne strani in smeri vožnje ter neprilagojene hitrosti," je ob tem še zapisala predstavnica novomeške policije Alenka Drenik. "Voznike pozivamo, naj hitrost vožnje prilagodijo veljavnim omejitvam, razmeram na cesti, pa tudi svojemu vozniškemu znanju in izkušnjam. Previdnost velja še posebej v trenutnih razmerah, ko so ceste spolzke, na njih pa je veliko odpadlega listja," je še dodala.