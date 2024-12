V Novem mestu zasegli več kot 700 petard, v Novi Gorici več kot 300

V ponedeljek zvečer so policisti v Novem mestu posredovali zaradi prijav motečih pokov petard. Policisti vodniki službenih psov, ki so izvajali naloge na območju Novega mesta, so kmalu zatem zalotili skupino mladostnikov s pirotehniko. Enemu med njimi, 16-letniku iz Novega mesta, so novomeški policisti zasegli 77 kosov prepovedane pirotehnike – petard ('piratke'). Privedli so ga na policijsko postajo ter poklicali starše, da so ga odpeljali domov. Za 16-letnika bodo uvedli postopek o prekršku in obvestili center za socialno delo.

Na zdanji dan v letu so nato na podlagi odredbe sodišča policisti opravljali hišno preiskavo pri 51-letniku in 25-letniku v Brezju. Med preiskavo so odkrili in zasegli 646 kosov pirotehnike, ki je ni dovoljeno uporabljati (petarde kategorije F2 in F2). Za 51-letnika bodo uvedli postopek o prekršku zaradi kršitve zakona o eksplozivih in pirotehničnih izdelkih (za posameznika je predpisana globa od 400 do 1.200 evrov).

Večina petard v Novi Gorici je bila zasežena staršem otrok, mlajšim od 14 let,

Tudi v Novi Gorici so imeli policisti v ponedeljek polne roke dela, saj so občani podali več prijav kršitev javnega reda in miru zaradi pretirane in objestne uporabe pirotehničnih sredstev. "Uporaba pirotehničnih izdelkov je številnim posameznikom ali skupinam oseb pogosto v zabavo, medtem ko je mnogim takšno početje neprijetno, vzbuja strah in občutek ogroženosti. Žal je pri uporabi pirotehničnih izdelkov v preteklem obdobju prihajajo tudi do telesnih poškodb," opozarjajo novogoriški policisti.