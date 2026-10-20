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Črna kronika

V Novem mestu zasegli večjo količino orožja in streliva

Novo mesto, 20. 10. 2026 17.26 pred 39 minutami 1 min branja 6

Avtor:
M.V.
Policija

Novomeški kriminalisti so v okviru preiskave odkrili in zasegli večjo količino orožja, streliva in drugih nevarnih snovi ter s tem preprečili morebitno nadaljnjo uporabo in nezakonito preprodajo, so sporočili iz novomeške policijske uprave.

Več informacij o kriminalistični preiskavi, poteku aktivnosti, rezultatih ter problematiki nezakonitega orožja bodo novomeški policisti predstavili na novinarski konferenci v sredo ob 13. uri. 

Izjavo bosta podala Matjaž Štern, vodja Sektorja kriminalistične policije Policijske uprave Novo mesto in Matjaž Vrhovnik, višji kriminalistični inšpektor specialist iz Uprave kriminalistične policije na Generalni policijski upravi.

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KOMENTARJI6

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300 let do specialista
20. 10. 2026 18.14
Đurđevdan je maja🤣
Odgovori
+1
1 0
Šumsko voče
20. 10. 2026 18.13
ROMantiki se pripravljajo
Odgovori
+1
1 0
Limonček60
20. 10. 2026 18.02
Pr nas na Dolenskem policija dela,na Gorenskem pa spijo,pa to
Odgovori
+2
2 0
bohinj je zakon
20. 10. 2026 17.59
Novo mesto?
Odgovori
+1
1 0
Jani.
20. 10. 2026 17.44
Janez dela🙂
Odgovori
+3
3 0
grumf
20. 10. 2026 17.40
Najbrž pri kakšnemu slovenskemu kmetu ane..
Odgovori
+10
10 0
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