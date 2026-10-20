V Novem mestu zasegli večjo količino orožja in streliva

Več informacij o kriminalistični preiskavi, poteku aktivnosti, rezultatih ter problematiki nezakonitega orožja bodo novomeški policisti predstavili na novinarski konferenci v sredo ob 13. uri.

Izjavo bosta podala Matjaž Štern, vodja Sektorja kriminalistične policije Policijske uprave Novo mesto in Matjaž Vrhovnik, višji kriminalistični inšpektor specialist iz Uprave kriminalistične policije na Generalni policijski upravi.