Okoli 3. ure zjutraj je v zapuščenem industrijskem objektu na Cesti 25. junija v Novi Gorici prišlo do eksplozije in posledično do požara v objektu. Na kraju nesreče se je nahajal moški, ki je podlegel poškodbam.

Ogenj so pogasili poklicni gasilci JZGRD Nova Gorica in prostovoljni gasilci PGD Nova Gorica. Iz objekta so odstranili več plinskih jeklenk, ena pa naj bi bila vzrok za eksplozijo. Na kraju so intervenirali tudi reševalci NMP Nova Gorica in policija.