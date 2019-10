Pod pretvezo, da popravljata strehe, starejšo žensko ogoljufala za več tisoč evrov

Včeraj v jutranjih urah so bili policisti PU Nove Gorice obveščeni o sumljivem neznancu na območju naselja Miren, ki je starejši osebi ponujal določene storitve (popravilo strehe). Neznanec je osebo med pogovorom skoraj zamotil oz. pretental, da bi mu ta izročila več sto evrov gotovine. Na srečo so to preprečili sorodniki, ki so neznanca nemudoma odslovili. Policisti moškega niso izsledili.

Prav tako včeraj v večernih urah pa so policisti v Ajdovščini obravnavali še en primer goljufije. V torek sta se namreč dva moška z manjšim tovornih vozilom pripeljala do ene od tamkajšnjih stanovanjskih hiš in starejšo osebo uspela prepričati, da je treba popraviti streho na objektu.

Starejša oseba ju je po pregovarjanju spustila v hišo in kasneje še na streho, kjer naj bi opravila določena dela. Po približno eni uri sta starejši osebi zaračunala storitev v višini več tisoč evrov, čeprav strehe ni bilo potrebno popraviti.

Storitev je oškodovanka poravnala. Policisti so v zvezi z omenjenim primerom obvestili tudi pristojne pravosodne organe.

Policisti PU Nova Gorica pa obravnavajo še en primer goljufije, ki se je zgodil v soboto. Dva moška sta starejši osebi v enem od naselij v Goriških Brdih dejala, da naj bi v stanovanjski hiši puščala voda in da bosta domnevne težave odpravila.