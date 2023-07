Zagorelo v enem od blokov v Novih Jaršah, prebivalce so evakuirali

Ljubljanski policisti so bili nekaj pred 22. uro obveščeni o požaru v stanovanju v stanovanjskem bloku na območju Most v Ljubljani. Trenutno intervencija na kraju še vedno poteka.

Po doslej znanih podatkih Policije so vsi stanovalci zapustili stanovanjski blok in nobena oseba ni poškodovana.

"Policisti so kraj zavarovali in bodo z ogledom samega kraja pričeli, ko bo požar pogašen in vzpostavljeni varni pogoji za delo. Ko bo znanih več podatkov, jih bomo sporočili," je zapisala tiskovna predstavnica PU Ljubljana Aleksandra Golec.

Kot so povedali očividci, je začelo goreti na strehi, nato pa je požar zajel tudi stanovanja v višjih nadstropjih. Očividka, ki živi v sosednjem bloku, nam je povedala, da je ulica polna policijskih in gasilskih vozil ter ljudi. Tudi po njenih besedah naj bi zagorelo na strehi, zgoreli pa naj bi najmanj dve stanovanji.

