V novomeškem romskem naselju Žabjak znova vlomili v vrtec

Vlom se je zgodil v noči iz sobote na nedeljo. Policisti so opravili ogled in ugotovili, da so storilci na silo vstopili v prostore skozi dvoje vrat, jih pregledali in odnesli nekaj sladkarij, čistil in nakita ročne izdelave, vrednih okoli dvesto evrov. Koliko škode bo na vratih, še ni čisto jasno, saj ne vedo, ali jih bo mogoče popraviti ali pa jih bodo mogli zamenjati z novimi, so pojasnili na PU Novo mesto. Škode bo od nekaj sto pa do nekje dva tisoč evrov. So pa v ponedeljek zjutraj v okolici že našli sladkarije in nekaj nakita.

Ravnateljica vrtca Pedenjped, v sklopu katerega deluje tudi enota Pikapolonica, ki se nahaja v romskem naselje Brezje, Meta Potočnik, nam je povedala, da Je vrtec v romskem naselju pogosta tarča vlomov in vandalizma."V zadnjem času pa je pogostost vandalizma tako visoka, da je postalo vse skupaj skoraj neznosno," pravi Potočnikova, ki dodaja, da je prišel čas za resne pogovore z vsemi akterji. "V Novem mestu se trudimo, da sobivanje naredimo ustrezno, pri tem pa šole in vrtci maksimalno sodelujemo."