V občini Kanal zagorela hiša, ena oseba je v požaru umrla

V torek ob 19.34 je zagorelo v naselju Anhovo. Na kraj je s približno petimi vozili prihitelo 21 gasilcev PGD Kanal in JZ GRD GE Nova Gorica, ki so požar pogasili, požarišče pa pregledali s termovizijsko kamero. Intervencijo so zaključili okoli 22.30.

Ena oseba je v požaru umrla, drugo pa so oskrbeli reševalci NMP Nova Gorica in jo z reševalnim vozilom prepeljali v SB Šempeter pri Gorici. Kot kaže, je šlo za mati in odraslo hčer.

Objekt, ki ga je zajel požar, je ogenj zelo poškodoval. Kot so pojasnili na JZ GRD GE Nova Gorica, je šlo za starejšo hišo, večinoma iz lesa, zato so bile temperature na kraju zelo visoke. Pogorel je predvsem notranji del v 1. nadstropju. Novejši del zgradbe je sicer ostal relativno ohranjen in bo z nekaj popravili še uporaben.