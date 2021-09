V občini Starše 66-letniku zasegli drogo, orožje in strelivo

Med hišno preiskavo so odkrili in mu zasegli približno štiri kilograme posušenih rastlinskih delcev, za katere sumijo, da so prepovedana droga konoplja, dve sadiki konoplje, dva kosa kratkocevnega orožja in več nabojev različnega kalibra, so sporočili s PU Maribor.



Policisti bodo zoper osumljenega, zaradi posesti prepovedanih drog, če bodo analize to potrdile, podali kazensko ovadbo na pristojno tožilstvo. Zaradi nelegalne posesti orožja in streliva pa mu bodo izdali odločbo o prekršku, so še sporočili.