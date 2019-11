V obsežnem požaru v Splitu poškodovani štirje gasilci in stanovalka

V stanovanjskem bloku v Splitu je izbruhnil požar, ki je eno stanovanje povsem uničil, še tri nad njim pa delno. Z ognjenimi zublji se je borilo 39 gasilcev, temperatura pa je bila tako visoka, da se jim je topila oprema. Štiri gasilce so zaradi vdihavanja dima odpeljali v bolnišnico, lažje poškodovana je bila tudi ena stanovalka. Vzrok še ni znan.

V stanovanjskem bloku v splitski četrti Trstenik je izbruhnil obsežen požar. Zagorelo je okoli 9. ure zjutraj, in sicer v stanovanju v 6. nadstropju. Kot je povedal poveljnik splitskih gasilcev Tonči Mikuličić, so prejeli prijavo o dimu, ki se vali iz bloka, ko so prišli na kraj dogodka, pa so ognjeni zublji že silili skozi balkon stanovanja. Pri gašenju požara je posredovalo 39 gasilcev s 14 vozili.

Štirje gasilci in ena stanovalka lažje poškodovani "Ne moremo še povedati, kaj točno je zagorelo, saj je stanovanje povsem uničeno. Nikogar nismo reševali, je bilo pa v stanovanju precej stvari, ki tja ne sodijo. Od gasilcev na terenu smo slišali, da so bile smeti po vsem stanovanju, kar je bil zagotovo razlog, da se je požar zelo hitro širil, temperatura pa je bila tako visoka, da so se gasilcem topile svetilke, ki so jih imeli pri sebi. Štirje gasilci so se pri gašenju lažje poškodovali, enega so zadržali v bolnišnici na oddelku za pljučne bolezni. Videli bomo, kaj bo z njim," je Mikuličić dejal po poročanjuIndex.hr.

Omenjeni gasilci so se nadihali dima, eno stanovalko pa je steklo porezalo po roki, zato je morala prav tako poiskati zdravniško pomoč. "Gre za lažjo poškodbo, ki so jo takoj oskrbeli, in gospa je že odšla domov," so sporočili policisti. Dodali so, da bo ogled kraja dogodka stekel takoj, ko bodo gasilci končali delo. Nepravilno parkirana vozila in šibak curek vode Poveljnik gasilcev je opozoril, da so gasilci le s težavo prišli do zgradbe, saj so bile poti do nje zaradi nepravilno parkiranih avtomobilov težko dostopne. "Lažje bi gasili, če bi lahko prišli bližje, ne pa, da smo morali izvleči 70-metrsko cev," je dejal. Ogorčeni stanovalci so opozorili tudi na težavo z neustreznim pritiskom vode v hidrantu. "Vsako leto dobimo potrdilo, da je objekt požarno varen in da je vse v skladu s pravili, kar tudi redno plačujemo, nikoli pa nihče ne preizkusi hidrantov. Ko zagori v višjih nadstropjih, pa voda iz cevi teče po kapljah, kar je grozno," je za Dalmacija Danas dejal eden od sosedov.

Eno stanovanje povsem zgorelo, še tri so poškodovana Ko je zagorelo, v stanovanju ni bilo nikogar, sicer pa naj bi v njem živel moški, ki je – po besedah sosedov – kopičil kramo, ki so jo ljudje odvrgli. Na to, da je problematičen, naj bi sosedje večkrat opozarjali. Kako močan je bil požar, priča tudi podatek, da je na balkonu v 6. nadstropju zgorela aluminijasta ograja. Materialna škoda bo po prvih informacijah visoka, saj ni uničeno samo eno stanovanje, temveč so v bloku poškodovana še tri druga – v sedmem, osmem in devetem nadstropju.

