V obsežni policijski akciji zasegli več kilogramov drog in aretirali več oseb

Osumljence naj bi policisti tajno spremljali že dalj časa, pri tem so uporabljali tudi prikrite policijske ukrepe, kot so prisluškovanje telefonov, tajno sledenje in navidezni odkupi droge.

Preiskovalci Nacionalnega preiskovalnega urada in pripadniki Specialne enote policije so v torek na Ptuju in v okolici izvedli več aretacij domnevnih članov kriminalne združbe, ki naj bi trgovala z drogo. V akciji naj bi zasegli več kilogramov drog in odkrili najmanj en laboratorij za proizvodnjo oziroma mešanje droge.

Policisti so po poročanju časnika Večer dalj časa spremljali osumljence, tudi s pomočjo prikritih policijskih ukrepov. Policija naj bi enega od osumljenih v tej zadevi aretirala pri preprodaji droge tajnemu sodelavcu Policije. Po poročanju Večera je nekaj ljudi v policijskem pridržanju, med njimi tudi nekdanji policist, sedaj ptujski podjetnik, ki so ga v preteklosti že večkrat obravnavali zaradi preprodaje prepovednih substanc, prav tako je bil pred leti dlje časa na begu.

Tiskovni predstavnik Generalne policijske uprave Drago Menegalijaje za časnik povedal le, da NPU izvaja intenzivne operativne aktivnosti. Zaradi tega več informacij ne morejo posredovati, jih pa bodo v prihodnjih dneh.