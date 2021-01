PRENOS V ŽIVO: Osem Slovencev pridobivalo posnetke spolno zlorabljenih otrok

Kot so sporočili s PU Ljubljana včeraj, bodo na današnji novinarski konferenci Policije predstavili obširno kriminalistično preiskavo s področja razširjanja gradiv, ki prikazujejo spolne zlorabe otrok.

Na novinarski konferenci sodelujeta Primož Podbelšek, kriminalist Oddelka za splošno kriminaliteto na Policijski upravi Ljubljana ter Robert Tekavec, vodja Oddelka za mladoletniško kriminaliteto z Uprave kriminalistične policije na Generalni policijski upravi.

Podbelšek je na začetku pojasnil, da so kriminalisti v mesecu septembru lani pridobili podatke, da je več slovenskih državljanov od leta 2017 dalje preko spleta pridobivalo posnetke, ki prikazujejo spolno zlorabo otrok. Na posnetkih so prikazani otroci v starosti od šest mesecev do dveh let, ki jih zlorabljajo odrasli. Med otroki niso identificirali slovenskih otrok, prav tako niso identificirali, da bi bili slovenski državljani storilci zlorab.

Policisti so pridobili podatke od tujih organov, na podlagi katerih je bilo možno identificirati osumljence. Ti so zakrivali svojo identiteto z lažnimi osebnimi podatki. Na območju treh policijskih uprav - Ljubljana, Koper in Maribor so identificirali osem državljanov Slovenije. Na območju teh uprav so policisti opravili sedem hišnih preiskav, zasegli 79 različnih elektronskih naprav. Kriminalistična preiskava še poteka, ko bo končana, bo obveščeno pristojno tožilstvo. Vseh osem osumljencev je moških v starosti od 20 do 40 let, je pojasnil Podbelšek.

Sedem od osumljencev še ni bilo obravnavano za ta kazniva dejanja, eden pa je v preteklosti že bil obravnavan. Zaenkrat policija ni ugotovila, da bi to počeli z razlogom, da bi pridobili protipravno korist, pač pa si na takšen način - z izmenjavo posnetkov - zagotovijo druge posnetke.

Za ta kazniva dejanja je zagrožena kazen od 6 mesecev do 8 let zapora.