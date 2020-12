V odbijaču avtomobila Irki skrivali sedem kilogramov marihuane

V nedeljo, 29. novembra, so uslužbenci mobilnega oddelka Finančne uprave RS pri opravljanju finančnega nadzora na območju mejnega prehoda Obrežje pri pregledu vstopnega osebnega avtomobila angleške registracije, ki ga je upravljala državljanka Irske, pod zadnjim odbijačem vozila odkrili v PVC ovite pakete, zalepljene na notranjost odbijača. Enega od ovojev so prerezali in v njem odkrili suhe rastlinske delce. Zaradi suma, da gre za tihotapljenje prepovedane droge marihuane, so prekinili nadaljnje aktivnosti in obvestili Policijo.

Kriminalisti Sektorja kriminalistične policije Policijske uprave Novo mesto so odvzeli prostost 32-letni voznici in 36-letni potnici, obe sta državljanki Irske. Zasegli so tudi osebni avtomobil znamke Ford Mondeo in opravili preiskavo vozila. Osumljenki so privedli k preiskovalnemu sodniku na Okrožno sodišče Krško s kazensko ovadbo zaradi kaznivega dejanja neupravičene proizvodnje in prometa s prepovedanimi drogami, nedovoljenimi snovmi v športu in prehodnimi sestavinami za izdelavo prepovedanih drog. Preiskovalni sodnik je po zaslišanju za osumljenki odredil pripor.