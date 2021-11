V Odrancih zagorelo zaradi pregretja žarnice, nastalo za 15.000 evrov škode

Požar, ki je uničil približno sto kvadratnih metrov ostrešja, so pogasili gasilci PGD Odranci, Lipa in Beltinci.

Policija pa je bila o dogodku obveščena malo po 13. uri. Do požara je prišlo zaradi pregretja žarnice, škode pa je za okoli 15.000 evrov, so sporočili s PU Murska Sobota. Zgorela sta streha in del gospodarskega objekta.