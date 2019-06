V okolici Idrije pogrešajo 50-letnega moškega

V ponedeljek okrog 18.30 so policiste obvestili, da na območju Idrije pogrešajo 50-letnega moškega. Policisti in reševalci so na tamkajšnjem območju takoj začeli z iskanjem, da bi pogrešanega našli, vendar do poznih večernih ur pogrešani ni bil najden, zato so akcijo nadaljevali danes zjutraj. Pridružili so se jim tudi idrijski gasilci, gorski reševalci iz Tolmina in vodniki iz enote reševalnih psov, skupaj okoli 20 ljudi.

Pogrešanega še niso našli. Moški je visok 175 cm in kratkih sivih las, oblečen v temnejšo kratko majico in obut v svetlo modre telovadne copate.

Vse, ki bi pogrešanega opazili ali karkoli vedeli o njegovem izginotju, prosijo, da o tem obvestijo idrijske policiste na telefon 05 372 48 00 ali na elektronski naslov pp_idrija.pung@policija.si ali na interventno številko policije 113 oz. anonimni telefon policije 080 1200.