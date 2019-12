V okolici Kamnika pod nadstreškom hiše zgorelo vozilo

Ljubljanski policisti so sporočili, da so bili zjutraj obveščeni o gorečem vozilu v okolici Kamnika. Po do zdaj zbranih obvestilih je zagorelo vozilo Volkswagen Passat, ki je bilo parkirano pod nadstreškom stanovanjske hiše.

Gasilci PGD Šmarca in PGD Kamnik so nato požar pogasili, policisti pa so zavarovali kraj dogodka. Vozilo je pogorelo v celoti, poškodovan je bil tudi nadstrešek in pročelje stavbe.