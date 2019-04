V okolici Litije traktor pod seboj pokopal 54-letnika

Ob 12.54 se je v naselju Mamolj (v občini Litija) zgodila delovna nesreča, v kateri se je na brežini prevrnil traktor in pod seboj pokopal voznika, poroča Uprava RS za zaščito in reševanje.

Na ljubljanski policijski upravi so pojasnili, da je 54-letni moški s pomočjo traktorja odvažal gnoj, pri tem pa zapeljal po brežini navzdol. Traktor se je ob tem prevrnil in obstal ob drevesu. Voznik, ki je padel iz njega, je na kraju umrl.

Poleg reševalcev in policije so bili na kraju nesreče tudi gasilci PGD Litija, ki so odklopili akumulator in preprečili iztekanje motornih tekočin.

Zdravnik je za pokojnika odredil obdukcijo, o ugotovitvah pa bodo obvestili pristojno tožilstvo, so še sporočil s PU Ljubljana.