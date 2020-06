V okolici Maribora umrl mlajši voznik mopeda

Včeraj ob 21.30 uri je mlajši voznik vozil moped po lokalni cesti v naselju Čadram. Kot so sporočili s PU Maribor, ko je pripeljal iz desnega nepreglednega ovinka na ravni del ceste, z vozilom ni vozil po desni strani vozišča na takšni oddaljenosti od desnega roba, da poteka promet varno in neovirano. Posledica tega je bila, da je s kolesi in desnim delom podvozja mopeda trčil v robnik pločnika ob desnem robu vozišča.

Po trčenju je mopedist z motorjem padel na desni bočni del po pločniku. Pri tem je voznik drsel po pločniku, kjer je z glavo trčil v kovinski drog javne razsvetljave. Po trčenju je moped obstal na levem robu pločnika. Med vožnjo ni nosil zaščitne čelade. Utrpel je tako hude poškodbe, da je na poti v UKC Maribor, kljub nudenju nujne zdravniške pomoči umrl.