V okolici Polhovega Gradca lažna patronažna sestra

Patronažne sestre iz območja občine Dobrova-Polhov Gradec so v dopisu na spletni strani občine zapisale, da so ogorčene in prizadete, ker ljudje na tak način izkoriščajo bolne in ostarele ljudi. "Naj se oseba, ki je ne poznate, predstavi z dokumentom. Ob obisku z naše strani ste prej obveščeni ali z nami dogovorjeni. O morebitnem nadomeščanju vas vedno obvestimo in povemo, katera bo prišla," so zapisale patronažne sestre. Opozarjajo še na to, da naj bolniki ne dovolijo, da jim kdorkoli neznan daje zdravila, injekcije in izvaja meritve, saj je v ozadju lahko pretveza.

Na PU Ljubljana so potrdili, da preiskujejo opisan dogodek ter dodali, da so že v preteklosti obravnavali posamezne primere, ko so se osebe izdajale za zdravstvene delavce, da bi neovirano vstopile v stanovanje z namenom izvršitve kaznivega dejanja, največkrat gre za tatvine. Tudi oni svetujejo, da se pred vstopom nepoznanega zdravstvenega delavca identificira.