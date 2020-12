V okolici Ptuja na božični dan hud zločin, umrli trije ljudje

Okrog pol pete ure popoldan na božični dan so bili mariborski policisti obveščeni o tem, da je v okolici Ptuja prišlo do družinskega spora. Ob prihodu so policisti našli 61-letnega moškega in 35-letno žensko, ki jima reševalci niso več mogli pomagati. 58-letnico so odpeljali v bolnišnico, kjer je umrla. Vsi trije so bili v sorodstvenem razmerju.

Prostost so odvzeli 35-letniku, prav tako v sorodstvenem razmerju, ki so ga odpeljali v bolnišnico.

Kriminalisti PU Maribor nadaljujejo z zbiranjem obvestil in preiskavo dogodka, zato bo več informacij znanih v prihodnjih dneh. Po poročanju Večeraje sicer 35-letnik umoril svojo partnerico in njena starša.