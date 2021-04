V okolici Ptuja zagorela kmetija

Kot poroča Uprava za zaščito in reševanje, je ob 15.36 v naselju Ločič, občina Trnovska vas, zagorela kmetija. Posredujejo gasilci PGD Biš, Vitomarci, Destrnik in Desenci. Požar jim je, kot so nam pojasnili v PGD Biš, že uspelo pogasiti, zdaj bodo nekaj ur še držali požarno stražo. Ogenj je uničil praktično cel objekt, v katerem sicer poteka reja piščancev. A kot so povedali gasilci, je bil objekt k sreči prazen.