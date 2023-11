V okolici Ptuja zagorelo, umrla ena oseba

Uprava za zaščito in reševanje na svoji spletni strani poroča, da je danes, nekaj čez 12. uro v naselju Grajena zagorela lesena lopa v velikosti okoli štiri kvadratne metre. Požar so pogasili gasilci PGD Grajena.

Na PU Maribor so potrdili, da je v dogodku umrla ena oseba. Policisti in kriminalisti še opravljajo ogled in intenzivno zbirajo obvestila. Več podrobnosti za zdaj še ni znanih.