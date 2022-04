V okolici Rač nasilne smrti umrl moški, policisti prijeli osumljenko

Policisti PP Rače so bili malo pred 15. uro napoteni na intervencijo v zasebni prostor na območju Rač. Na kraju so našli moškega, ki ni kazal znakov življenja. Kljub temu da so pričeli z oživljanjem, ki so ga nadaljevali še reševalci, moškemu niso mogli več pomagati. Prve okoliščine kažejo na nasilno smrt, policisti so zato tudi prijeli osumljenko in jo pridržali.

icon-expand Smrt v okolici Rač FOTO: Tina Švajger Na kraju dejanja mariborski kriminalisti opravljajo ogled kraja dejanja, ki ga v navzočnosti dežurne državne tožilke iz ODT v Mariboru vodi dežurni preiskovalni sodnik iz Okrožnega sodišča v Mariboru, so še sporočili s PU Maribor.