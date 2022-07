V okolici Ribnice zagorela nenaseljena hiša, škode za več tisoč evrov

Policisti Policijske uprave Ljubljana so bili v torek okoli 12. ure obveščeni o požaru nenaseljene hiše v okolici Ribnice. Požar so na kraju pogasili gasilci, policisti pa so zbrali prva obvestila in zavarovali kraj dogodka. Policisti so opravili ogled, o vseh ugotovitvah pa bodo obvestili pristojno državno tožilstvo.

Po prvih informacijah naj bi zagorelo ostrešje objekta, najverjetneje zaradi udara strele. V dogodku ni bil poškodovan nihče, nastalo pa je za več tisoč evrov škode.