V okolici Semiča prijeli 60 oseb, ki so v državo vstopile nezakonito

Policisti so v okolici Semiča prijeli 60 migrantov iz Pakistana in Afganistana. Osebe so ujeli policisti iz Črnomlja, Dolenjskih Toplic in specializirane enote za nadzor državne meje Generalne policijske uprave. Pri izvajanju postopkov in varovanju so sodelovali še policisti posebne policijske enote policijske uprave Novo mesto. Postopki s tujci še niso končani. icon-expand Slovenska policija FOTO: Miro Majcen