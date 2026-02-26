Naslovnica
Črna kronika

V okolici Šentjerneja zasegli predmete nepojasnjenega izvora

Šentjernej, 26. 02. 2026 11.19 pred 1 uro 1 min branja 6

Avtor:
L.M.
Zaseženi predmeti

Policisti so med hišnimi preiskavami pri osumljencih premoženjskih kaznivih dejanj v okolici Šentjerneja zasegli več predmetov nepojasnjenega izvora, ki bi lahko izvirali iz kaznivih dejanj. Oškodovance pozivajo, naj se oglasijo na Policiji.

S PU Novo mesto sporočajo, da so policisti v preteklih dneh opravili hišne preiskave na naslovih bivanja osumljencev premoženjskih kaznivih dejanj v naseljih v okolici Šentjerneja. Med preiskavami so našli in zasegli več predmetov, za katere osumljenci niso znali pojasniti izvora. Zato policisti sumijo, da izvirajo iz kaznivih dejanj.

Oškodovance, ki bi predmete prepoznali, pozivajo, da pokličejo na številko 07 33 27 200 ali se zglasijo na Policijski postaji Novo mesto, Ljubljanska cesta 30.

Objesten smučar zadel 30-letnico, ob trku oba izgubila zavest

KOMENTARJI6

Colgate
26. 02. 2026 12.28
Kdo pa še krade cenene ure
Odgovori
0 0
blue3dragon
26. 02. 2026 12.16
Okolica Šentjerneja? Itak, da niso...
Odgovori
0 0
natas999
26. 02. 2026 12.16
a pri " NEDOTAKLJIVIH" pravi lažnjivi robi
Odgovori
0 0
KompletLepinja
26. 02. 2026 12.08
Aha, to so najdeni predmeti pri občanih, ki so javno po tv gro-zili, da bodo morali krasti pri sosedih, ker sem jim je durs obeso na naš denar.
Odgovori
+3
3 0
devlon
26. 02. 2026 11.59
harmonke niso moje
Odgovori
0 0
Razumnež
26. 02. 2026 11.31
So ga vprašali ... "In kako življenje?"......On pa kot iz topa:"Jah, kolkor se vzame". Nisem krado, sem samo vrečo držo.
Odgovori
+4
5 1
bibaleze
