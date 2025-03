V okolici Svete Trojice pogorel hlev, škode za okoli 300.000 evrov

"Požar je zajel celotno poslopje, zato smo gasilci večino živine odstranili iz boksov, omejili požar ter nato do poznih nočnih ur s pomočjo (zelo dragocenega) bagra razkopavali in hladili požarišče," so zapisali v PGD Sveta Trojica.

Pri gašenju požara je sodelovalo 60 gasilcev iz štirih prostovoljnih gasilskih društev (PGD), in sicer PGD Sveta Trojica, PGD Osek, PGD Gočova in PGD Benedikt, skupaj s pripadniki civilne zaščite Sveta Trojica.

"V izjemni vročini in napornih razmerah so pokazali neizmerno požrtvovalnost in pogum," je na družbenem omrežju Facebook zapisal župan Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah David Klobasa in se vsem za to zahvalil.

Policisti so danes opravili ogled kraja požara. Okoliščine, ki so privedle do nastanka požara, pa še preverjajo.