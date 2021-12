V Opatjem selu nepridipravi skušali odnesti kar cel bankomat

Pretekli konec tedna so neznani storilci v naselju Opatje selo iz sidrišča skušali iztrgati bankomat. Ob tem je na bankomatu nastala večja materialna škoda. Po neuspelem poskusu so storilci z vozilom svetlejše barve odpeljali proti naselju Miren, za njimi pa se je nato izgubila vsakršna sled, so sporočili s Policijske uprave Nova Gorica.

V naselju Opatje selo se je v soboto okoli 2. ure zjutraj zgodil poskus velike tatvine. Neznani storilci so namreč s sidrišča skušali iztrgati bankomat, vendar pa jim to ni uspelo. Kljub temu, da pri kaznivem dejanju niso bili uspešni, pa je na bankomatu nastala večja materialna škoda. Nepridipravi so nato kraj poskusa tatvine zapustili v vozilu svetlejše barve, kot ugotavlja Policija, je šlo najverjetneje za kombi. Z veliko hitrostjo so oddrveli v smeri Mirna, nato pa se je za njimi izgubila vsaka sled. icon-expand Poskus neuspešen, a nastala večja materialna škoda. FOTO: Shutterstock Okoliščine suma storitve kaznivega dejanja velike tatvine še vedno preiskujejo novogoriški kriminalisti. O kaznivem dejanju so obvestili tudi pristojne pravosodne organe – preiskovalnega sodnika Okrožnega sodišča in Državno tožilstvo v Novi Gorici. Glede na zbrana obvestila in druga ugotovljena dejstva bodo kriminalisti po zaključku preiskave na novogoriško Okrožno državno tožilstvo podali kazensko ovadbo. Policija ob tem poziva tudi vse morebitne očividce oz. vse, ki bi lahko nudili koristne informacije, da se zglasijo na najbližji policijski postaji. Informacije lahko sicer sporočijo tudi na intervencijsko številko 113 ali na anonimni telefon policije 080 1200.