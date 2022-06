Ogenj je izbruhnil v soboto okoli 16.30, na kraj pa so prihiteli gasilci PGD Ormož, Hardek, Velika Nedelja, Loperšice, Ivanjkovci, Ključarovci pri Ormožu in Hermanci. Požar so tudi uspešno pogasili, večina gasilskih enot pa je do 21. ure že zapustilo kraj intervencije.