V osebnem avtomobilu prevažal 11 tujcev

Policisti ljutomerske policijske postaje so osebni avtomobil znamke Renault scenic z avstrijskimi registrskimi tablicami pred naseljem Srednja Bistrica ustavili v četrtek malo pred 7. uro. Pri kontroli vozila in potnikov so odkrili, da voznik nezakonito prevaža 11 državljanov Pakistana, ki so jih po končanih postopkih predali hrvaškim varnostnim organom. Voznika so pridržali in ga bodo s kazensko ovadbo privedli k preiskovalnemu sodniku.

Tujce, skrite med tovorom, so policisti v četrtek dopoldne obravnavali tudi v Gornji Radgoni. V tamkajšnje podjetje je tovorno vozilo, h kateremu je bil pripet priklopnik, pripeljalo tovor iz Srbije. Po odprtju priklopnega vozila so iz njega skočili trije tujci in zbežali, a so jih policisti kmalu prijeli. Policisti so v postopku ugotovili, da so državljani Afganistana v tovorni del vozila vstopili 9. marca v Srbiji in da so na nedovoljen način vstopili v Slovenijo. Po končanih policijskih postopkih jih bodo predali hrvaškim varnostnim organom, so danes sporočili s Policijske uprave Murska Sobota.