V osebni avto naložil kar osem potnikov, sedeli so tudi v prtljažniku

Med opravljanjem nalog na območju Rigonc so policisti PU Novo mesto danes okoli 6. ure zjutraj ustavili voznika osebnega avtomobila znamke BMW slovenskih registrskih oznak.

Izkazalo se je, da 53-letni državljan Srbije v vozilu prevaža kar osem turških državljanov, ki so nedovoljeno vstopili v Slovenijo. Stiskali so se na prednjem in zadnjih sedežih ter celo v prtljažniku, je sporočila predstavnica PU Novo mesto Alenka Drenik Rangus.

Tihotapcu so odvzeli prostost, ga pridržali in mu zasegli avtomobil. S kazensko ovadbo zaradi kaznivega dejanja prepovedanega prehajanja meje ali ozemlja države ga bodo privedli k preiskovalnemu sodniku. Policijski postopki z državljani Turčije še niso zaključeni, je še dodala Drenik Rangusova.