Črna kronika

V osebni avto naložil kar osem potnikov, sedeli so tudi v prtljažniku

Novo mesto, 20. 11. 2025 09.46 | Posodobljeno pred 45 minutami

D.L.
5

Policisti Postaje prometne policije PU Novo mesto so v jutranjih urah med opravljanjem nalog na območju Rigonc ustavili osebno vozilo BMW, ki ga je vozil 53-letni državljan Srbije. V vozilu je prevažal osem državljanov Turčije, ki so nezakonito vstopili v Slovenijo.

Policija je avto zasegla
Policija je avto zasegla FOTO: PPIU Novo mesto

Med opravljanjem nalog na območju Rigonc so policisti PU Novo mesto danes okoli 6. ure zjutraj ustavili voznika osebnega avtomobila znamke BMW slovenskih registrskih oznak.

Izkazalo se je, da 53-letni državljan Srbije v vozilu prevaža kar osem turških državljanov, ki so nedovoljeno vstopili v Slovenijo. Stiskali so se na prednjem in zadnjih sedežih ter celo v prtljažniku, je sporočila predstavnica PU Novo mesto Alenka Drenik Rangus.

Tihotapcu so odvzeli prostost, ga pridržali in mu zasegli avtomobil. S kazensko ovadbo zaradi kaznivega dejanja prepovedanega prehajanja meje ali ozemlja države ga bodo privedli k preiskovalnemu sodniku. Policijski postopki z državljani Turčije še niso zaključeni, je še dodala Drenik Rangusova.

KOMENTARJI (5)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
rok1211
20. 11. 2025 11.22
učinkovito delo naše policije, pohvalno
ODGOVORI
0 0
a res1
20. 11. 2025 11.15
+1
Enkrat na mesec to objavite, dogaja se pa vsak dan. Pa k temu članku ste pozabili dodat naslednje- Vir PU NM ""Nedovoljeni prehodi državne meje Policisti so na območju PP Brežice (Rigonce, Dobova, Kapele, Slovenska vas, Obrežje, Sela pri Dobovi, Rakovec, Loče, Jereslavec, Čatež ob Savi, Brežice) izsledili in prijeli 19 državljanov Bangladeša, 16 državljanov Pakistana, devet državljanov Palestine, devet državljanov Indije, sedem državljanov Turčije, sedem državljanov Sirije, šest državljanov Iraka, pet državljanov Afganistana, štiri državljane Nepala, štiri državljane Egipta, tri državljane Maroka, dva državljana Alžirije, državljana Libanona, državljana Gane, državljana Rusije in državljana Sierra Leone. Na območju PP Črnomelj (Preloka) so prijeli štiri državljane Afganistana. Policijski postopki s tujci, ki so nedovoljeno prestopili državno mejo, še potekajo."
ODGOVORI
1 0
112113
20. 11. 2025 11.13
+1
Zdaj pa lepo izgon iz slo, al pa ce je tujc brez urejenega bivanja, izgon iz eu. Seveda, to so samo mokre sanje...
ODGOVORI
1 0
Free_Palestine
20. 11. 2025 11.04
+1
A je vojak rekel stoj?
ODGOVORI
1 0
Andrej77
20. 11. 2025 11.04
+4
Ker živim v Srbiji sem pogosto na poti po AC Bg -LJ. Opažam pa porast dobrih vozil Bg registracije na tej poti in mnogi vozijo krepko preko omejitev. Vsake toliko se vprašam od kje jim "denar" za take avte. No del odgovora je v tem prispevku.
ODGOVORI
5 1
