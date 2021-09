V Parecagu umrl motorist, cesta med Sečovljami in Lucijo zaprta

S policijske uprave Koper so sporočili, da je cesta med Sečovljami in Lucijo zaprta. (Fotografija je simbolična.)

Policisti so bili o nesreči, ki se je zgodila v križišču v naselju Parecag, obveščeni ob 14.13, nam je sporočil predstavnik PU Koper Jure Griljc.

Cesta Sečovlje-Lucija je zaradi reševanja in ogleda prometne nesreče zaprta, so sporočili policisti. "Priporočamo obvoz na relaciji Sečovlje-Dragonja Koper in obratno," pa svetuje prometno-informacijski center.