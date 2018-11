V parlamentu prejeli več sumljivih pošiljk

V pisarnah državnega zbora so zgodaj zjutraj prejeli več sumljivih pisemskih pošiljk. Na kraj dogodka so že prišli policisti in gasilci, območje pa so zavarovali.

Policijska postaja Ljubljana je bila okoli 7.30 ure zjutraj obveščena, da so v glavno pisarno državnega zbora na Šubičevi ulici 4 prejeli več sumljivih pisemskih pošiljk. Na kraju dogodka so policisti in gasilci, območje okoli parlamenta pa so zavarovali. V glavno pisarno državnega zbora so zjutraj prejeli več sumljivih pisemskih pošiljk. FOTO: Državni zbor Več sledi.