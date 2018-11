V Pekarni Grosuplje eksplodiralo zaradi plina

Na Policijski upravi Ljubljana so potrdili, da je po prvih ugotovitvah vzrok za včerajšnjo eksplozijo v Pekarni Grosupljeplin. Okoliščine eksplozije bodo preverjali v nadaljnji preiskavi. Nastala je velika materialna škoda. Preiskava in zbiranje obvestil poteka v smeri sumov kaznivega dejanja Povzročitve splošne nevarnosti.

Eksplozija je včeraj okoli 14. ure odjeknila objektu proizvodnje pekovskih izdelkov v Grosupljem. Na kraju so posredovale interventne službe policije, gasilcev in reševalcev.

V dogodku je bilo sedem oseb poškodovanih, vse so po podatkih policije utrpele lahke telesne poškodbe. Policisti so zavarovali kraj in zbrali prva obvestila. Zaradi obsežnosti in zahtevnosti ogleda ter vzpostavitve pogojev za delo, pa so z ogledom pričeli danes.