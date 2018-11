Eksplozija v Pekarni Grosuplje, poškodovanih več ljudi

Po prvih podatkih naj bi okrog 13.30 eksplodiral plin v skladiščnem delu, zaradi česar je zagorelo. Požar je že pogašen, stvari pa pod nadzorom, so povedali lokalni gasilci.

Po podatkih policije, ki je bila nekaj po 14. uri obveščena o eksploziji v objektu proizvodnje pekovskih izdelkov v Grosupljem, naj bi bilo poškodovanih sedem oseb, ki naj bi utrpele lahke telesne poškodbe in niso v smrtni nevarnosti.

Ostale zaposlene v proizvodnji so evakuirali iz objekta. Na kraju so interventne službe, ki izvajajo svoje aktivnosti. Ko bodo vzpostavljeni pogoji za delo, bodo policisti pričeli z ogledom kraja in ugotavljanjem vzroka eksplozije.