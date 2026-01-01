Vozilo končalo v reki, 51-letni voznik umrl na kraju

Policisti so po prejeti prijavi zavarovali območje nesreče, gasilci pa so voznika potegnili iz vozila. Na kraju so bili tudi reševalci in zdravnik, a je moški umrl na kraju.

V vozilu je bil sam.

Po podatkih policije je 51-letnik vozil iz smeri naselja Pesnica v smeri Maribora, ko je v neposredni bližini krožnega križišča zaradi neprilagojene hitrosti izgubil nadzor nad vozilom. Zavil je na nasprotno smerno vozišče in trčil v varnostno ograjo, ki jo je prebil ter obstal na strehi v reki Pesnica.

Policisti bodo o vseh zbranih obvestilih in o izsledkih ogleda kraja prometne nesreče obvestili Okrožno državno tožilstvo v Mariboru.