V petkovi nesreči hudo poškodovana voznica, lažje poškodovan sopotnik

Policijska uprava Kranj je bila o nesreči obveščena v petek nekaj minut po 6. uri zjutraj. Zgodila se je na območju med Brodami in Poljanami. Po ogledu kraja nesreče so kranjski policisti ugotovili, da je trk povzročil 26-letni voznik kombiniranega vozila, ki je nenadoma zapeljal na nasprotno vozišče in čelno trčil v avtomobil. Kombi se je ob tem prevrnil na bok.

"Po podatkih s katerimi razpolagamo, je voznica hudo telesno poškodovana, njen sopotnik pa lažje," so tudi sporočili s PU Kranj. Pori 26-letnemu povzročitelju vodijo postopek zoper varnost javnega prometa. Na kraj so prišli tudi gasilci in zdravstveno osebje, cesta je bila zaprta nekaj več kot tri ure.