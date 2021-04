V Pipistrelovem skladišču odkrili dva Pakistanca

V sredo popoldne so se zaposleni v podjetju Pipistrel soočili z nenavadnim prizorom, potem ko so odprli tovornjak, ki jim je pripeljal naročen material iz Srbije. V njem sta se skrivala mlada človeka. "Poklicali smo Policijo ter ju do prihoda policistov zadržali na tovornjaku. Policija ju je prevzela in odpeljala," je pojasnila Taja Boscarol iz Pipistrela.

Na Policijski upravi (PU) Nova Gorica so potrdili, da so obravnavali nedovoljen prehod čez državno mejo med Slovenijo in Hrvaško. "Obveščeni smo bili, da so v ajdovskem podjetju pri razkladanju tovora naleteli na tuja državljana, za katera se je kasneje izkazalo, da sta iz Pakistana. Predvidevamo, da sta se v tovornjak pritihotapila na območju Srbije. Stara sta 21 in 22 let,"je pojasnil Dean Božnik s PU Nova Gorica.

Policisti Policijske postaje Ajdovščina so primer obravnavali prvi, nato so ga predali policistom Policijske postaje za izravnalne ukrepe Nova Gorica. Dokumentov Pakistanca nista imela, oba pa sta zaprosila za mednarodno zaščito. "Kasneje so ju odpeljali v ljubljanski azilni dom, nadaljnji postopki pa še tečejo," je strnil Božnik.