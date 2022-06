Policisti PU Koper so prejeli obvestilo, da v enem od lokalov v Piranu "pod vplivom alkohola po tleh padajo tujci". Policisti so izsledili dva državljana Avstrije, ki sta razgrajala. "Oba močno pod vplivom alkohola," so sporočili s policije.

icon-expand V Piranskem lokalu razgrajala dva Avstrijca, enega so pridržali. FOTO: Shutterstock Do incidenta je prišlo v četrtek zvečer, nekaj čez 21. uro. Eden od Avstrijcev se je sicer med postopkom umiril, drugemu pa so odredili pridržanje. "Izdana jima je bila globa," so sporočili s PU Koper. Odločba v hitrem postopku zaradi kršitev Zopa sledi tudi odgovorni osebi restavracije, so še dodali.