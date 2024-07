Obsežna akcija: policisti prekrižali načrte Kavaškega in Škaljarskega klana

V Piranu se je odvila obsežnejša policijska akcija, v kateri so aretirali tri osebe. Uporabiti so morali prisilna sredstva, ena oseba pa je bila pri tem poškodovana in je potrebovala zdravniško pomoč. Po naših informacijah je policija aretirala dva pomembna pripadnika mednarodnega organiziranega kriminala. Pripadniki Kavaškega in nasprotnega Škaljarskega klana so, kot kaže, nameravali v Sloveniji izvajati likvidacije, a so jim slovenski policisti prekrižali načrte.