V Piranu med vožnjo zagorel avtobus Okolja Piran

V soboto zvečer je med vožnjo od Pirana proti Fornačam zagorel avtobus Okolja Piran. Zagorelo je v predelu motorja, voznik Peter Nusdorfer , ki je tudi prostovoljni gasilec, pa je pri tem ohranil trezno glavo, goreči avtobus varno ustavil in do prihoda gasilcev požar gasil s petimi gasilnimi aparati.

Uspel je odmakniti tudi sosednji avtobus ter s tem preprečil, da bi se požar razširil še na ostala delovna vozila, med drugim tudi smetarske tovornjake, Okolja Piran.

Kljub prizadevanjem zaposlenega, ki mu je na pomoč priskočil voznik drugega avtobusa, Goran Olujič, in hitremu posredovanju gasilskih brigad iz Pirana in Kopra, je sedem let staro vozilo v celoti zgorelo.