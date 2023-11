V Planici moški padel z višine in umrl

Okoli 14.15 so kranjskogorski policisti prejeli obvestilo, da se je v bližini smučarske skakalnice na Planici zgodila nesreča.

"Po podatkih, s katerimi razpolagamo, je moški padel z višine in zaradi hudih telesnih poškodb na kraju umrl. Policisti so kraj zavarovali, opravljajo ogled in zbirajo obvestila o vzroku in vseh okoliščinah nesreče, ki so predmet nadaljnje kriminalistične preiskave," so sporočili iz Policijske uprave Kranj.

O nesreči so obvestili tudi delovno inšpekcijo. O vseh ugotovitvah bo obveščeno tudi pristojno državno tožilstvo.

Po naših neuradnih informacijah gre za planiškega delavca, vodjo letalnice Iztoka Pergarca Iča.