V Pliberku s pomočjo eksploziva ukradli bankomat

Neznanci so v Pliberku ukradli bankomat in avstrijski organi so domnevnim storilcem sledili v Slovenijo. Zdaj storilce, ki naj bi jih bilo pet, poskušajo izslediti na širšem območju Mežice. Policisti pozivajo občane, naj bodo previdni in pozorni na neznane osebe.

Kot so sporočili iz Policijske uprave Celje, so ponoči v Pliberku s pomočjo razstreliva ukradli bankomat, zato v Mežici potekajo aktivnosti za izsleditev storilcev. Zdaj storilce na širšem območju Mežice poskušajo izslediti policisti PP Ravne na Koroškem, pripadniki Specialne enote Policije, Posebne policijske enote PU Celje, Policijske postaje vodnikov službenih psov. FOTO: Aljoša Kravanja Avstrijski organi so jih namreč nekaj čez tretjo uro zjutraj obvestili, da so v Pliberku obravnavali tatvino bankomata z uporabo eksploziva. Neznanim storilcem, bilo naj bi jih pet, so sledili v Slovenijo. Zdaj storilce na širšem območju Mežice skušajo izslediti policisti PP Ravne na Koroškem, pripadniki Specialne enote Policije, Posebne policijske enote PU Celje in Policijske postaje vodnikov službenih psov. Policija občane poziva, naj bodo previdni in pozorni na neznane osebe in naj v primeru, če jih opazijo, takoj pokličejo na telefonsko številko 113.