V Podgorju pri Kamniku zagorela hiša z delavnico. Je bil požar podtaknjen?

Mirno poletno noč je v Podgorju, vasici, kakšen kilometer iz Kamnika, prekinil hud požar. Po poročanju Uprave RS za zaščito in reševanje so ob 2.12 prejeli nujen klic: "Zagorela je večja avtomehanična delavnica s stanovanjem v izmeri 325 kvadratnih metrov. Gasilci PGD Kamnik, Duplica in Šmarca so pogasili požar večjega objekta, odprli streho, z vodno meglo ohlajali spuščeno stropno konstrukcijo, odprli pločevinasto streho na strešnih oknih in dokončno pogasili več žarišč," lahko preberemo v poročilu. Prekopali so tudi 12 kubičnih metrov gorečih drv, ki so se nahajala ob objektu. "Ob 6.39 se je na prizorišču ponovno pričelo kaditi. Gasilci PGD Kamnik so iz objekta iznesli tlečo toplotno izolacijo," so še zapisali na Upravi.

Na kraju so bili tudi policisti, ki so zbrali prva obvestila in zavarovali kraj. "Vzrok požara še ni znan. V dogodku ni bil nihče poškodovan, nastalo pa je za več tisoč evrov škode. Z ogledom kraja bodo policisti pričeli dopoldan, prav tako policisti zbirajo obvestila o vseh okoliščinah požara. O vseh ugotovitvah bodo obvestili pristojno državno tožilstvo," je sporočil predstavnik Policijske uprave Ljubljana Tomaž Tomaževic.

Predstavnik kamniških gasilcev Jože Oblak, ki je tudi sodeloval pri intervenciji, pa nam je povedal, da je bilo, ko so prišli na kraj, že vse v plamenih. Po njegovih besedah je ogenj močno poškodoval mansardno stanovanje, ki ni več uporabno, škoda je nastala tudi v delavnici. Po poročanju portala Kamnik.Info so lastniki objekta, ki naj bi bili v zadnjem času že večkrat deležni različnih groženj, skoraj povsem prepričani, da je bil požar podtaknjen. Oblak o vzroku požara ni želel špekulirati, saj da bo več pokazala policijska preiskava. "Lahko pa povem, da se je ogenj razširil z zunanje strani objekta, kjer so imeli skladiščena drva," je za 24ur.com dejal Oblak.