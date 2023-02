V podhodu oropal žensko, štirje storilci pretepli in okradli moškega

V nedeljo, okoli 18.30, so ljubljanske policiste obvestili o ropu na območju Šentvida v Ljubljani. Policisti so ugotovili, da je v podhodu neznani storilec pristopil do oškodovanke, ji zagrozil in od nje zahteval denar. Ko je dobil nekaj sto evrov gotovine, je s kraja zbežal.

Policisti so sporočili tudi opis storilca. Gre za moškega, visokega okoli 170 cm in suhe postave. Na glavi je imel kapuco in šal, oblečen pa je bil v temno jakno in modre jeans hlače.