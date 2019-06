V podjetju Fragmat v Podskrajniku izbruhnil velik požar

Ljubljanski policisti so bili okoli 20.15 obveščeni o požaru v enem od podjetij v kraju Podskrajnik pri Cerknici.

Na kraj dogodka so bile napotene policijske patrulje in več kot 100 gasilcev – celotna Gasilska zveza Cerknica, pa tudi njihovi kolegi iz Postojne, ki so na pomoč priskočili z avtolestvijo.

"Trenutno poteka intervencija gasilcev, policisti pa so zavarovali območje. Nad območjem se vali gost dim, zato svetujemo okoliškim prebivalcem, da zaprejo okna in se po nepotrebnem ne zadržujejo zunaj," so zapisali na PU Ljubljana.

Da so razmere resne, ocenjujejo tudi gasilci, s katerimi smo uspeli govoriti.

